Domani il Panathinaikos dovrà stare attento anche ai cartellini: ben quattro i diffidati della squadra greca

Non si deciderà domani la qualificazione ai quarti di Conference League. La Fiorentina, dopo la trasferta greca, riceverà infatti il Panathinaikos al Franchi ed è lì che capiremo se la squadra di Palladino proseguirà il suo percorso europeo. Occorre dunque ragione in vista del ritorno anche per quanto riguarda i cartellini.

Una situazione che riguarda esclusivamente il Panathinaikos. Sono quattro infatti i calciatori chiave diffidati nella formazione greca: i difensori Inganson e Mladenovic, il centrocampista Djuricic e l'attaccante Ioannidis. In caso di ammonizione, salteranno la sfida di ritorno al Franchi.