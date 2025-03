Alla vigilia del match di Conference League con la Fiorentina, ha parlato l'allenatore del Panathinaikos Rui Vitoria: “Siamo consapevoli del valore dell'avversario, dovremo essere competitivi e ambizioso. Rappresentiamo il nostro club e partiamo fiduciosi, non dimentichiamoci che la qualificazione si gioca su 180 minuti. Sarà quindi fondamentale mantenere la concentrazione e una certa disciplina tattica”.

“Contro le big abbiamo sempre fatto bene”

“In certe partite - ha aggiunto - la mentalità si trova da sola, e poi abbiamo fatto sempre bene contro le big. Per noi sarà la quindicesima partita da inizio gennaio, stiamo giocando tantissimo e finora abbiamo alternato risultati buoni e meno buoni. La fase più difficile della stagione però è alle spalle".

“La Fiorentina ha qualità in ogni interprete”

Sulla Fiorentina: “Segna molto sui calci piazzati ma non solo, il nostro compito sarà tenerli lontani dall'area di rigore e per farlo servirà una buona organizzazione difensiva. Abbiamo lavorato molto sui dettagli, dovremo essere efficaci al massimo. Vedremo come si presenterà la Fiorentina, ma è una squadra flessibile che cambia spesso modulo e interpreti. Chiunque giochi comunque ha qualità".

“I nostri tifosi saranno fondamentali”

Sui tifosi: “Faccio un appello: venite allo stadio, sosteneteci, abbiamo bisogno anche di voi per battere la Fiorentina. Il nostro stadio è grande e difficile da riempire, ma con i tifosi a supportarci i calciatori daranno qualcosa di più”.