Alla vigilia della partita di Conference League contro la Fiorentina, ha parlato l'attaccante del Panathinaikos Filip Djuricic: “In campionato stiamo correndo per il titolo, ma la gara di domani sarà altrettanto importante. Daremo il massimo per ottenere il miglior risultato possibile, affrontare un club importante come la Fiorentina è una grande opportunità per noi e per tutto il calcio greco”.

“La Fiorentina gioca molto bene”

Poi ha aggiunto: “La Fiorentina è un avversario difficile da affrontare, ha tante risorse per metterci in difficoltà. Sappiamo quanto sia forte Kean, ma tutta la squadra gioca molto bene e personalmente temo anche altri giocatori come ad esempio Gosens”.

“I miei ricordi della Serie A…”

Infine: “Ho ricordi belle e brutti dei miei anni in Serie A. Ricordo la prima volta che affrontai la Fiorentina dopo la morte di Astori, fu una situazione molto strana e complessa da gestire. Quest'anno abbiamo avuto una situazione simile, un altro momento drammatico. Ho anche dei ricordi belli della Serie A, come una vittoria al Franchi per 4-0”.