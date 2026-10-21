Piccinetti: "L'emorragia difensiva della Fiorentina va fermata. Perché non provare con il 3-5-2? Ndour cammina e Fagioli..."

L'ex giocatore della Fiorentina e tifoso viola Claudio Piccinetti, ha parlato a Lady Radio, intervenendo su diversi temi di casa viola.

Sulla difesa

La Fiorentina sta vivendo un'emorragia difensiva, serve fare di tutto per bloccarla al più presto. Secondo me una soluzione può essere proporre il 3-5-2, un modulo che ti permette di copriti di più. Vanoli deve fare qualcosa, la Fiorentina deve cambiare atteggiamento. Con questa media a fine anno si rischia di prendere 50 o 60 gol".

Sul centrocampo

“Ndour in campo cammina. Le sue cose con l'Under21 l'ha fatte, ma fa fatica ad avere continuità in campo. Fagioli da solo lì in mezzo è leggerino, non ce lo vedo senza supporto di un giocatore più fisico. Poi sbagliamo una marea di gol lì davanti. Ripeto, deve cambiare l'atteggiamento”.

Sull'arbitro

“Lo stop di Di Bello? E allora? Orsato si è accorto di cosa è successo. Un turno di riposo a casa? Io gliene davo due, più due turni in Serie B”.