Pasqual: "Italiano cerca sempre l'uno contro uno, Sottil potrà sfruttare i contropiedi. Ebosele? Ha la gamba giusta per fare male"

L'ex capitano della Fiorentina, Manuel Pasqual, è stato intervistato dal Messaggero Veneto presentando la sfida di domenica tra Udinese e i viola:

“Domenica la sfida sulla fasce laterali sarà decisiva, chi vincerà i duelli porterà a casa i tre punti. Sono curioso di vedere le scelte di Sottil, perché bisognerà capire come è con chi deciderà di difendere sugli esterni".

Poi ha aggiunto: “Abbassandosi troppo, potrebbe fare fatica a ripartire, che secondo me sarà la chiave per mettere in difficoltà la Fiorentina, visto che Italiano cerca sempre l’uno contro uno davanti”.

Infine: "Ebosele ha la gamba giusta per la ripartenza, ma deve essere meno scontato e prevedibile rimanendo largo sulla fascia”.