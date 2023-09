Kristensen: "Fiorentina avversario forte, ma noi faremo la nostra partita. Inizio difficile, ora dobbiamo risollevarci"

A due giorni dalla partita contro la Fiorentina, il difensore dell'Udinese Thomas Kristensen ha parlato così a TV12: “I viola sono un avversario importante, ma noi li affronteremo giocando la nostra partita come al solito. Poi vedremo cosa succederà, ma non ci snaturiamo. Personalmente mi sento pronto per giocare, mi sto ambientando velocemente e voglio aiutare la squadra a vincere”.

E poi: “L'inizio non è stato quello che sognavamo, ma è inutile rimuginarci. La squadra ha del potenziale e sono sicuro che ci risolleveremo. Si sono tante belle persone qui, sono arrivato da appena una settimana ma mi sento già a casa”.