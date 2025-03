La caviglia malconcia mostrata da Adli su Instagram è ormai un lontano ricordo, di un mese e mezzo fa quando fu costretto ad abbandonare la scena subito dopo un gol e un rosso all'Olimpico. Il francese si è rivisto finalmente giovedì, così come Folorunsho: per entrambi un rientro non proprio brillantissimo, avvenuto nella fase peggiore del match per la Fiorentina. Tutti e due però, come scrive La Nazione, scalpitano per tornare titolari e le opzioni in un centrocampo a tre ci sono eccome. Intanto però per domani contro la Juve, Palladino sembra più orientato a confermare l'undici che ha battuto il Panathinaikos.