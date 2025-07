La scomparsa improvvisa del Capitano della Fiorentina Davide Astori avvenuta il 4 marzo 2018 ha innescato la proposta di legge votata mercoledì scorso all'unanimità dalla Commissione sanità della Regione

Toscana. La Nazione rende noto che questa legge è la prima in Italia che potrà salvare la vita di altri giovani atleti che, esattamente come Davide, soffrono senza saperlo di un male invisibile e assassino: la cardio miopatia aritmogena ventricolare. La proposta di legge arriverà in aula la prossima settimana per l'approvazione definitiva. Ci sarà anche un registro regionale della morte cardiaca improvvisa, per raccogliere più dati possibili. Verrà inoltre lanciata un’applicazione per tracciare in tempo reale i defibrillatori di tutta la Toscana.

Marco Astori sulla proposta di legge

Marco Astori, fratello di Davide ha commentato: "Abbiamo saputo che l'approvazione della legge è vicina e questo ci riempie di gioia. La prevenzione é fondamentale per combattere le morti cardiache improvvise e anche con l'associazione Davide Astori ci battiamo da tempo affinché tragedie simili non capitino mai più. Sapere che la morte di Davide possa servire a salvare altre vite ci dà speranza. Questa è la missione che ci siamo posti da quel tragico 4 marzo 2018".

E su la città e Pioli…

Marco Astori aggiunge: "Il rapporto con la città è speciale. E lo è anche il legame con il neo tecnico viola, Stefano Pioli. Ci siamo sentiti, mi ha detto che è molto carico, per lui un'avventura stimolante e ricca di significato".