Il miracolo di Gudmundsson, che forse era meglio non rivedere: un rientro senza allenamenti e un'occasione pesante fallita dall'islandese

La convocazione sapeva già di miracolo, a dieci giorni dalla frattura al coccige, la comparsata in campo ancora di più e dire che poteva perfino metterci la firma in extremis Albert Gudmundsson ieri. La Nazione sottolinea il recupero miracoloso appunto dell'islandese, che però forse era meglio non rivedere, considerato che l'errore pesante nel finale non aiuterà certo nel morale il numero dieci. L'ex genoano è rientrato nonostante l'assenza totale di allenamenti nelle gambe, come confermato da Palladino, forzando i tempi e a questo punto ponendosi come obiettivo il veloce ritorno tra i titolari.