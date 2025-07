Dopo quella di prima squadra e Primavera, prende il via anche la stagione di Fiorentina Under 18 e 17. Il programma delle squadre di Capparella e Guberti

In vista dell'inizio della nuova stagione, le formazioni Under 18 e Under 17 della Fiorentina, guidate rispettivamente da Marco Capparella e Stefano Guberti, affronteranno una serie di test amichevoli a porte aperte, oggi la Fiorentina ha reso noto gli impegni delle due formazioni giovanili sul proprio sito ufficiale. Gli incontri si disputeranno presso lo Stadio “Davide Astori” al Viola Park.

Le date delle partite dell'Under 17

Venerdì 8 agosto, ore 18.00: Fiorentina U17 - Sangiovannese

Giovedì 14 agosto, ore 10.00: Fiorentina U17 - Sinalunghese

Le amichevoli dell'Under 18

Sabato 2 agosto, ore 10.30: Fiorentina U18 – Terranuova Traiana

Sabato 9 agosto, ore 9.30: Fiorentina U18- San Donato Tavarnelle

Mercoledì 13 agosto, ore 17.30: Fiorentina U18 – Viareggio

Giovedì 21 agosto, ore 18.30: Fiorentina U18 – Arezzo

Eventuali variazioni di data e orario verranno comunicate tramite i canali ufficiali viola