Intervenuto a Lady Radio, l'ex attaccante viola Ciccio Baiano si è espresso sulla bruciante battuta d'arresto della Fiorentina col Como, spaziando su varie tematiche della gara, ma non solo.

‘Sconfitta viola pesante ma non sorprendente, il Como…’

"Il Como sa stare bene in campo, tecnicamente è superiore alla Fiorentina e l’ha dimostrato, ha almeno 3 giovani di alto livello, di spessore. Non è una sorpresa la sconfitta viola, anche se è stata pesante e meritata, analizzando anche altre partite del Como. Se vai sotto contro una squadra che palleggia bene e ti attacca negli spazi, si fa dura. La Fiorentina si è involuta, costruisce poco e butta solo pallonate in avanti. Col Como poi non c'era Kean ma Zaniolo, che ritengo non possa fare il centravanti, lo si perde e basta così. Pensavo giocasse Beltran da punta. La gara ha fatto capire che se Kean ha un raffreddore la Fiorentina è rovinata".

‘La Fiorentina deve giocare a tre in mezzo al campo’

“Mandragora ha commesso un errore madornale sul primo gol subito, affrontando Diao senza chiudergli lo spazio, sapendo che il giocatore del Como va il triplo di lui. Ha scelto di correre verso l’avversario anzichè verso la porta. Si è messo in condizione o di prendere un rosso o di far subire un gol alla squadra. La Fiorentina non può permettersi di giocare a due in mezzo al campo, visti anche i centrocampisti che ha. Adli è un calciatore imprescindibile, poi in avanti la qualità c'è: quest’anno c’è la fortuna di avere al centro dell'attacco un Kean che tocca due palloni e fa gol”.