Cioffi: "La Fiorentina può ambire alla Champions League. Pablo Marì? Un centrocampista aggiunto"

Gabriele Cioffi, ex tecnico dell'Udinese nonché tifoso viola, è stato intervistato da Lady Radio per parlare della Fiorentina che sta nascendo: “Da tifoso viola mi sembra che la società stia facendo tutte scelte logiche. Secondo me, una piazza come Firenze avevamo bisogno di un allenatore forte ed esperto come Pioli, che adotti strumenti diversi per gestire giocatori di talento”.

“Viti è ottimo per la Fiorentina”

“La Fiorentina può ambire e lottare per entrare in Champions League. Non è mai facile finirci dentro ma i Viola possono provarci sicuramente. Confermare i top della rosa è un segnale di forza da parte della società, un segno di ambizione. Ci sono stati anche acquisti intelligenti come Viti: un giocatore retrocesso con un'altra squadra ma che può aggiungere valore alla squadra. Lo trovo un profilo perfetto per la Fiorentina, così come Fazzini”.

Infine, ha parlato di un suo ex giocatore

“Pablo Marì è un centrocampista aggiunto. Si è visto soltanto a tratti con Palladino, ma la sua caratteristica migliore è la sua ambizione. E' un grande lavoratore e per niente presuntuoso, attento ai dettagli, ascolta e capisce come adattarsi in campo”.