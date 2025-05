Viviano: "Baroni ha fatto meglio di Palladino. Se la Lazio avesse tenuto alla Conference non avrebbe mai perso contro il Lecce"

L'ex portiere della Fiorentina Emiliano Viviano ha parlato a TvPlay del finale di stagione della squadra viola, in particolare dell'allenatore gigliato Palladino:

“Per me Baroni ha fatto meglio di Palladino. Continuo a ripetere, e ho preso insulti per questo, che la rosa della Fiorentina di questa stagione era più completa e forte di quella della Lazio. Ma la squadra viola è arrivata sopra ai biancocelesti solo perché alla squadra capitolina non interessava la Conference. Se per la Lazio avesse contato veramente, la partita contro il Lecce non l'avrebbe persa. La Fiorentina ha avuto anche il calendario: prima il Bologna che arrivava da una festa che aspettavano da 50 anni, poi l'Udinese già salvo da un mese e mezzo”.