Sirene di mercato per Sohm? Il Parma non la pensa così: lo svizzero impiegato regolarmente nell'amichevole odierna

Le amichevoli estive delle squadre di Serie A continuano, nessuna squadra esclusa. Tra queste, oggi è sceso in campo il nuovo Parma di Carlos Cuesta, e anche un obiettivo della Fiorentina ha avuto il suo spazio.

Si tratta di Simon Sohm, che la Fiorentina sta seguendo con interesse. Nessuna scaramuccia con la società dei crociati: lo svizzero è regolarmente sceso in campo, giocando 60 minuti nel pareggio per 0-0 contro il Werder Brema. Il secondo test per il Parma sarà il 31 luglio: al momento, però, il club non sembra preoccupato dalla trattativa, e continuerà ad utilizzare Sohm regolarmente.