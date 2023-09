Berardi affronta la Juventus e Dionisi ammette: "Sarà una partita particolare. Confido nella sua maturità"

Domenico Berardi, il sogno proibito della Fiorentina… ma non solo. Perché oltre ai viola ci sono state altre squadre che hanno provato a ingaggiare l'attaccante del Sassuolo, trovando sempre però la porta sbarrata da parte del club neroverde. Tra queste la Juventus, alla quale il giocatore aveva esplicitamente detto sì prima che la trattativa si arenasse.

Proprio alla vigilia della sfida tra Juve e Sassuolo, il tecnico neroverde Alessio Dionisi ha ammesso quanto segue: “Per quello che è successo lo scorso meso, indubbiamente sarà una partita particolare per Berardi. Confido comunque nella sua maturità, in fondo è undici anni che si parla di lui in chiave mercato. Spero che possa incidere come al solito”.