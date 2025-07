In questi giorni l'allenatore della Fiorentina, Stefano Pioli, sta valutando sul campo sia Riccardo Sottil che Niccolò Fortini, nel ruolo di esterno destro a tutta fascia. Il tutto ovviamente nell'ottica di avere un altro elemento che sia alternativo a Dodô.

In questo senso Pioli si è preso tempo fino alla fine della tournée in Inghilterra per prendere una decisione.

Zortea

E se la prova non andasse per il verso giusto? In tal caso la Fiorentina dovrà intervenire sul mercato per garantire al tecnico un'alternativa sulla fascia, e in questo senso i nomi non mancano. Il Corriere dello Sport-Stadio scrive che Nadir Zortea del Cagliari metterebbe d'accordo tutti. Un'operazione che si potrebbe chiudere attraverso la formula del prestito con obbligo a 8 milioni di euro.

Alternativa Zanoli

Si è fatto pure il nome di Alessandro Zanoli del Napoli. La Fiorentina ha contattato i suoi agenti, conscia della volontà del ragazzo di trovare un'altra sistemazione. Ma rimane una pista complicata per diversi fattori (costi e concorrenza).