Eike Schmidt, candidato dal centrodestra alla poltrona di sindaco di Firenze e sconfitto da Sara Funaro, in un'intervista rilasciata a La Nazione, si è ritrovato a parlare anche della questione stadio.

“I 55 milioni non basteranno”

Firenze ha trovato di recente un'altra fonte di finanziamento per i lavori da fare nella casa della Fiorentina: “I 55 milioni per le periferie non basteranno mai - dice Schmidt - La parte più incisiva per Campo di Marte, e quindi cosa sarebbe dovuto nascere intorno, non c'è più: dalle attività commerciali ai parcheggi, agli impianti sportivi”.

“Tifosi in fila per ore con la tramvia”

E inoltre: “Ogni sabato e domenica con la tramvia arriveranno 30-40 mila tifosi che poi per andarsene staranno in fila per ore. Sono problemi sistemici irrisolti e non finanziati”.