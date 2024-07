Eto'o: "Firenze bella, così come il Franchi. Mi ricordo un gran tifo della Fiorentina"

Samuel Eto'o, ex attaccante dell'Inter, ha parlato in diretta dalla 28°edizione del premio "Fair Play Menarini": "Questo premio rappresenta il rispetto che ho sempre portato ai compagni, agli avversari. Essere qui oggi con tanti campioni del passato mi porta alla mente tanti bei ricordi".

Come era Firenze da avversario?

"Della città non posso dire molto, è molto bella, così come lo stadio e il pubblico della Fiorentina. Spero che adesso sia ancora meglio di come me lo ricordo".

I ricordi dell'Italia

"Bellissimi. Ricorderò per sempre il presidente Moratti che è una gran persona e la città di Milano. Auguro all'Inter di vincere un'altra Champions".