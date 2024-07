Fabio Cannavaro, di recente sulla panchina dell'Udinese, ha parlato alla 28°edizione del premio ‘Fair Play Menarini’: “Siamo tutti delusi perché la Nazionale non ci ha fatto appassionare all'Europeo. I nostri giovani faticano a crescere. Nei settori giovanili ci sono troppi stranieri? Non lo so, non sono del settore, ma non arriviamo alla fine di un Mondiale dal 2006”.

Poi su Palladino:

"Ha già dimostrato a Monza di avere delle qualità importanti. Troverà un bel ambiente, oggi sono stato al Viola Park e posso dire che è una struttura dalla quale non vorresti mai andare via".

Su Lucca

Il tecnico ha allenato di recente Lorenzo Lucca, seguito dalla Fiorentina, avuto ad Udine nel finale di stagione: "Ha fatto quest'anno il suo primo campionato in Serie A da titolare. Ha margini di crescita e nei prossimi anni sono sicuro che potrà crescere".