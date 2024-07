Quanto lavoro da fare, soprattutto in mezzo al campo. La Fiorentina è partita a zoppino sul mercato. Il vero obiettivo, quello che poteva cambiare le prospettive, portava il nome di Zaniolo. Un lungo braccio di ferro, senza voglia di nasconderlo, con l’Atalanta che però è stato perso, perché la Fiorentina economicamente non è riuscita a battere la concorrenza e perché il calciatore a parità di offerte ha chiaramente scelto l’Atalanta che può garantire una vetrina come la Champions.

Perdita di appeal

Oggi la Fiorentina ha perso appeal, anche per questo, fare mercato per Pradè diventa più complicato. Lo stesso Bologna oggi è in vantaggio rispetto ai viola quando arriva su un calciatore per le ragioni di cui prima (leggasi Atalanta). Adesso il diesse gigliato proverà ad acquistare almeno Lucca (ottima operazione, soprattutto in prospettiva), con il solo Kean che non può chiaramente bastare. Poi occorrerà ricostruire un centrocampo dove se ne sono andati praticamente tutti.

Una nuova stagione che parte con difficoltà

Un nuovo allenatore, una squadra da reinventare, un Commisso sempre meno presente e probabilmente sempre più stanco, un Franchi dimezzato a causa dei lavori di ristrutturazione. Si prospetta una stagione con delle difficoltà per i viola, occorreva, probabilmente, partire con il piede sull’acceleratore almeno sul mercato. Invece non sta andando così. E tra pochi giorni ricomincia la nuova stagione. Ci sarà davvero la voglia di riscatto o resteremo legati a dichiarazioni di facciata?