Incredulità. Sono in tanti ad essere rimasti di stucco dopo aver saputo del gesto dell'ex difensore della Fiorentina, Celeste Pin, che si è tolto la vita due giorni or sono.

“A tutto potevamo pensare tranne che a questo”

Tra questi c'è anche l'ex portiere e dirigente viola, Giovanni Galli, che è stato suo compagno di squadra: "A tutto potevamo pensare tranne che a questo - ha detto a La Nazione - So che in questi giorni stava organizzando una partita di beneficenza a Forte dei Marmi, la tragica notizia della sua morte ci ha presi tutti alla sprovvista".

“Perché lo hai fatto?”

E poi: “Celeste era un uomo buono ed elegante, in campo e fuori. Non gli ho mai sentito alzare la voce, mai una volta che l'ho visto arrabbiato. Una qualità che in pochi hanno. Celeste era davvero una gran bella persona, per questo il dispiacere adesso è così grande. Questo suo dolore che aveva dentro, a noi non l'aveva mai manifestato. Ora l'unica cosa che riusciamo a dire è: 'Perché lo hai fatto?'”.