Ricordate gli ultras milanesi in manette? Il 'boss dei parcheggi' dell'Inter e i continui favori a giocatori e tecnici: il caso

A fine settembre è scoppiato il caso riguardante le tifoserie organizzate di Milan e Inter. Alcuni membri dei principali gruppi delle due curve sono finiti in carcere in un maxi-operazione della Dda milanese. Viene fuori, per altro, un nuovo aneddoto riguardante sempre i parcheggi di San Siro.

Caso parcheggi di San Siro: il rapporto dell'Inter con l'uomo della 'ndrangheta

La Repubblica parla di tale Pino, Giuseppe Camaniti, uno degli arrestati per stretti legami con la ‘ndrangheta. Era lui che gestiva alcuni posti selezionati del parcheggio sotterraneo dello stadio. E l’Inter è entrata in contatto con questo personaggio, da più parti: tantissimi calciatori, da Nainggolan a Brozovic, da Calhanoglu a Barella, da Bastoni a Frattesi. Persino alcuni del Monza, come Izzo e Birindelli. Anche gli allenatori, da Conte a Bonera (allora tecnico del Milan Primavera).