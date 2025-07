Strepitoso Zazzeri: il velocista fiorentino è medaglia d'argento ai mondiali di nuoto, nella staffetta stile libero 4x100

L'Italia del nuoto conquista la medaglia d'argento nella staffetta 4x100 stile libero ai mondiali di nuoto a Singapore: tra gli atleti sul secondo gradino del podio anche il fiorentino Lorenzo Zazzeri.

Stabilito anche il record italiano per i 4 nuotatori scesi in vasca assieme a Zazzeri, vale a dire Carlos D'Ambrosio, Thomas Ceccon e Manuel Frigo: si tratta inoltre del quarto podio iridato di fila, dopo il bronzo ottenuto nel 2022 e gli argenti del 2023 e 2024. Altra grande soddisfazione per il fiorentino, e tifoso viola, Zazzeri, che nel palmares vanta anche un argento e un bronzo olimpico.