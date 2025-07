Enzo Bucchioni, giornalista e direttore di Italia7, ha parlato a Radio Sportiva, toccando alcune tematiche in casa Fiorentina riguardanti la scorsa stagione.

‘La Fiorentina ha preso un fuoriclasse in panchina’

“Con Pioli è stato preso un fuoriclasse come allenatore, un tecnico che ha vinto lo Scudetto e che ha fatto una semifinale di Champions con il Milan, e soprattutto, ha saputo dare un'identità alla sua squadra anche se tutti gli anni gli vendevano i giocatori più importanti".

‘Palladino non ha costruito nulla, mai data un’identità alla squadra'

"Ci siamo abituati a Palladino che invece un'identità non ha saputo darla, e ha vinto sì partite incredibili, ma con un calcio basilare, con de Gea che rilanciava lungo su Kean. Palladino non ha costruito nulla, non ha migliorato i giocatori: insomma, non era adatto alla Fiorentina. Siccome la società si è accorta che mancava qualcosa in panchina e hanno preso un allenatore che andasse di pari passo con la squadra”