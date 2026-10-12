Il Torino si impone sull'Udinese e stacca in classifica la Fiorentina. La nuova CLASSIFICA di Serie A

Si è concluso l'ultimo incontro di questa sesta giornata della Serie A: all'Olimpico Grande Torino il Torino si impone per 2-1 sull'Udinese.

La cronaca della partita

Il Torino sblocca il match al 36' con un gol di Bragança: la risposta dell'Udinese non tarda ad arrivare e, poco prima dell'intervallo, al 43', Jurgen Ekkelenkamp trova il meritato pareggio per i friulani. Nella ripresa i ritmi restano alti e a decidere l'incontro è il neoentrato Sandro Kulenović, che al 67' sigla la rete del definitivo 2-1 per la formazione guidata da Ignazio Abate, brava a resistere agli assalti finali dell'Udinese.

La classifica

La nuova classifica di Serie A: Inter 16, Lazio 16, Roma 14, Cagliari 13, Milan 12, Como 11, Juventus 11, Frosinone 10, Atalanta 9, Sassuolo 8, Napoli 7, Torino 7, Lecce 6, Bologna 5, Udinese 4, Monza 4, Fiorentina 4, Genoa 4, Parma 4, Venezia 0.