Sembrava fosse da depennare il nome di Franck Kessié dalla lista di mercato della Fiorentina, invece non è così. Gli uomini di mercato viola ci vogliono provare per l'ex Milan adesso all'Al-Ahli, ma l'operazione è molto complicata e necessita di una strategia importante per vederla conclusa in positivo per i gigliati.

Lo scoglio enorme

C'è un ostacolo alto 14 milioni di euro che è rappresentato dallo stipendio percepito dal ragazzo attualmente in Arabia, cifre che la Fiorentina può solo stare a guardare. Servirà una trattativa serrata per abbattere i costi, anche senza le agevolazioni fiscali del caso, che la società viola non potrà sfruttare.

Elementi positivi

Al di là di un ingaggio monstre, però, c'è la volontà di Kessié di tornare in Serie A per giocarsi di nuovo le sue carte in un campionato competitivo e quale miglior modo se non con l'ex allenatore Pioli. Da considerare anche che il contratto dell'ivoriano è in scadenza nel 2026 e non è previsto rinnovo con il club arabo. Sarà una trattativa difficile, ma la Fiorentina ci vuole provare. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.