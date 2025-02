Durante il proprio intervento a Toscana TV, l’ex difensore viola di lungo corso Stefano Carobbi ha analizzato la sconfitta della Fiorentina a Verona, soffermandosi su vari aspetti della prova gigliata, ma non solo.

‘Amaro in bocca, la Fiorentina ha perso un’altra occasione’

“Palladino sta pagando un po’ di inesperienza sicuramente, col Verona la Fiorentina aveva un’occasione da prendere al volo e l’ha persa ancora. L’arbitraggio non mi è piaciuto per niente, gli attaccanti della Fiorentina sono stati picchiati dall’inizio alla fine. Kean in primis, anche Folorunsho. La partita è stata lenta, resta l’amaro in bocca. La squadra è appesantita dal fatto di non riuscire a rispondere alle aspettative della società e dei tifosi, non una squadra in difficoltà. Siamo in un periodo storico in cui ormai le preparazioni sono tutte uguali e ci sono gli strumenti per sapere come stanno i calciatori. Serve ritrovare la serenità dei mesi passati, anche in allenamento”.

‘Marì pachidermico, ha sbagliato sul gol subito: errore difensivo da terza categoria’

“C’è stato un momento in cui mi sono divertito a veder giocare la Fiorentina, che andava tantissimo in verticale. Adli era stato un innesto importante e sapeva anche inserirsi, ora manca l’apporto offensivo della mediana. Il gol preso a Verona è un errore difensivo da terza categoria, in campo ci vanno sempre i calciatori. Pablo Marì mi è parso pachidermico e sul gol subito ha sbagliato: segue il proprio uomo e poi si stacca costringendo Dodô a stringere troppo. Non ho capito perchè sia uscito Ranieri, per me è stato un errore. Ndour ha fatto un contrasto nell’azione prima del gol, che sembrava una ballerina. Spero che ora Palladino non faccia più esperimenti senza Kean: contro il Lecce mi auguro di non vedere Zaniolo centravanti”.