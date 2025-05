Che sia balenata o meno nella testa di Daniele Pradè l'idea di seguire Palladino e dare le dimissioni, da ora è riposta nel cassetto a tutti gli effetti: lo certifica, a dire de La Nazione, il rinnovo di De Gea, a cui proprio il ds romano ha lavorato. Il maremoto di mercoledì aveva messo in dubbio un po' tutto ma a quanto pare il rapporto tra lui e la Fiorentina è indissolubile e proprio da lui è nata la prima mossa di reazione in vista del futuro.

Ma ora servono altri segnali, a partire dall'allenatore, e da altre situazioni bollenti, come quella di Dodô: Pradè vorrebbe riaprire i dialoghi con il brasiliano per rinnovare anche il suo contratto (in scadenza tra un anno e mezzo) ma al momento il brasiliano non ci sente e valuta anche un addio nel corso di questa estate.