Quest'oggi l'ex centrocampista della Fiorentina Daniele Amerini, durante un collegamento con Lady Radio, ha avuto modo di analizzare a situazione in casa viola dopo le prime tre amichevoli della stagione.

“Kessie? Affare da valutare bene. Quando poi partirà per la Coppa D’Africa, al di là del tempo effettivo in cui il giocatore non ci sarà, inizierà a pensare alla competizione molto prima e quindi perderà qualcosa. Poi tornerebbe sicuramente molto stanco: per un paio di mesi saremmo costretti a fare a meno di lui. Questo ovviamente poi varia in base anche alla professionalità del singolo giocatore. La Fiorentina deve pensarci bene”.

“Preferisco Sohm a Kessie: è giovane e può ancora migliorare”

Un commento anche su Sohm del Parma: “Mi piace molto più lui dell’ivoriano. Secondo me sarebbe un grande colpo. E’ vero che il Parma chiede tanti soldi, ma se i viola riuscissero ad abbassare il prezzo farebbero un grande colpo. I nostri dirigenti negli ultimi mercati sono stati molto bravi a cogliere le occasioni che si presentavano. E’ un giocatore a cui forse manca un po’ di continuità, ma nelle partite in cui sta bene è uno di quello che domina a centrocampo: ha uno strappo con la palla al piede impressionante, sommato ad grande struttura fisica. Può fare anche qualche gol in piu rispetto a quello che ha fatto, ma ha le caratteristiche che mancano al centrocampo della Fiorentina di adesso”.

“La Fiorentina di Pioli ha un centrocampo intercambiabile”

Ha parlato poi dell’amichevole di ieri: “Ieri credo che Pioli abbia scelto di cambiare modulo, abbiamo visto giocare Kean in solitaria dopo le prime uscite in coppia con Dzeko. Ieri invece era appoggiato da Fazzini e dai centrocampisti a turno, Richardson e Ndour si davano il cambio ad inserirsi per supportare il centravanti. Mi ha sorpreso molto Dodo, giocando con i centrocampisti che ruotano e portano via gli avversari se hai sugli esterni giocatori che si sanno inserire puoi far male agli avversari. E con il brasiliano a destra e Gosens a sinistra la Fiorentina è messa molto bene”.

“Mandragora? Si è meritato il rinnovo sul campo ma..”

Ha poi concluso parlando del rinnovo di Rolando Mandragora: “Parto dal presupposto che lui il rinnovo se l’è meritato sul campo, e quando succede cosi sono sempre favorevole a premiare il giocatore. Poi è chiaro che bisogna capire quali siano le sue richieste, se sparano troppo alto secondo me la Fiorentina fa bene a guardarsi attorno. Non so quale sia la richiesta del procuratore, ma credo che a Firenze ci siano dei parametri che non possono essere superati”.