E Ikoné? Jorko è sparito dai radar della Fiorentina. L’ultima estate viola del francese

Dopo qualche mese al Como Jonathan Ikoné è sparito nuovamente dai radar. Il classe ’98 francese è stato finora una presenza invisibile nel ritiro della Fiorentina, non si è mai visto in campo ed è in attesa soltanto di trovare una destinazione. Il contratto dell'ex Lille scadrà nell'estate del 2026 e non c'è alcun margine per una sua permanenza in viola.

Aspettative non mantenute

36 presenze totali in stagione tra Fiorentina e Como, con 6 reti per ‘Jorko’, mai protagonista in nessuna delle due piazze. Il giocatore si porta dietro attese non mantenute negli anni in viola, caratterizzati da mancanza di continuità e prove troppo spesso evanescenti. Ikoné era arrivato con tutt'altre sensazioni dal Lille, squadra in cui aveva saputo essere protagonista anche in Champions League, salvo poi non compierà la maturazione calcistica attesa e sperata.

Ultima estate in viola

La Fiorentina è pronta a liberarsi di un ingaggio pesante, sicuramente troppo alto per le prospettive attuali in Italia del giocatore e in rapporto alle prestazioni offerte. Jorko è pronto a partire ancora, in questo caso per l'ultima volta…