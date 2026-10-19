L'esperimento su cui Vanoli continua a sbattere. Però saremmo penultimi in classifica

Anche contro il Como, si spera più per necessità che per scelta tecnico-tattica, Viery ha giocato come terzino sinistro. Anche contro il Como, ma questo non fa più notizia, Viery ha evidenziato diverse lacune che ci sono costate, tra le altre cose, anche due gol. Una situazione disastrosa che non può che danneggiare un talento di prospettiva come il brasiliano, figlia di un errore madornale sul mercato.

La forzatura

Viery, e su questo non ci piove, è stato preso per essere uno dei due centrali difensivi a disposizione dell'allora mister Grosso. Vanoli, invece, lo vede come ‘terzino bloccato’ - opposto a Valdepenas, unico vero terzino sinistro della rosa in attesa del rientro di Parisi - e lo schiera sistematicamente lì. Contro il Napoli ha patito la marcatura di Politano, che comunque non è l'ultimo arrivato, ma la settimana prima aveva patito il non certo irresistibile Hainaut del Venezia. E ieri, con sommo dolore, ha patito eccome l'esuberanza di Liberali che, difatti, segna un gran gol anche grazie al cattivo posizionamento del brasiliano, che ha comunque un'attenuante.

Pesce fuor d'acqua

Quando si parla di giocatori che si devono adattare al calcio italiano, come ha fatto Vanoli, si tende a dimenticare che Viery prima di arrivare a Firenze ha giocato praticamente un solo campionato in Brasile, neanche completo, per giunta. E, naturalmente, ha giocato praticamente sempre da centrale difensivo, quando in una linea a 3 (ben più raro) e quando in una linea a 4. Va da sé che, all'arrivo in un campionato completamente diverso, molto più improntato sulla difesa e di livello più alto, il ragazzo abbia bisogno di tempo per ingranare. Se oltre all'adattamento al calcio italiano, però, deve pensare anche a imparare i dettami di un ruolo che magari può sembrare simile o affine al suo, ma che lo ha visto troppo spesso in difficoltà contro avversari regolarmente più rapidi di lui, allora non devono stupire i tre gol subiti ogni partita.

La soluzione in casa

Ma soprattutto, perché non ripartire dalle certezze? Lasciamo perdere Joao Mario adattato a sinistra, ma Vanoli dovrebbe sapere bene che in rosa ce n'è uno solo che ha già fatto il terzino sinistro in carriera, e risponde al nome di Luca Ranieri. Disastroso a Genova e non al meglio per la sfida contro il Como, ma potrà mai dare meno sicurezza di Viery in un ruolo già coperto in passato? Se proprio non si vuole puntare su due terzini offensivi, che è il motivo che sta frenando la titolarità di Valdepenas…