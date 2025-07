Sottil e Volpato, ma non solo: può esserci un altro incrocio di mercato tra Sassuolo e Fiorentina. I neroverdi puntano l'attacco viola

Tra Fiorentina e Sassuolo, società che tra loro hanno ottimi rapporti in ambito mercato, sembrano esserci alcuni intrecci per questa estate. Il club viola, come già rinomato, sarebbe interessato a Cristian Volpato, ma i neroverdi non abbassano le proprie richieste in merito. Dal canto suo, il club emiliano ha messo gli occhi su Riccardo Sottil, come eventuale sostituto di Armand Laurienté, ma per ora si tratta solo di un sondaggio. Il numero 7 viola, comunque, non è l'unico che interessa.

Secondo quanto riportato da Sassuolonews.net, il Sassuolo vuole dichiaratamente mettere a disposizione di Fabio Grosso un ulteriore rinforzo in attacco, oltre a Fadera del Como (praticamente chiuso). I neroverdi seguono Lucas Beltran, che è in uscita dalla Fiorentina, e chiedono informazioni al club.