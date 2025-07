Ancora out Gudmundsson e Mandragora: i due non hanno preso parte al primo allenamento 'inglese' della Fiorentina. Viti invece recupera

Ha preso il via la tournee inglese che la Fiorentina intraprenderà fino al 9 agosto: i giocatori sono scesi in campo per il primo allenamento nel centro sportivo della Nazionale inglese, ma ancora la rosa non è al completo.

Infatti, come già visto nelle ultime uscite al Viola Park, sono ancora assenti Albert Gudmundsson e Rolando Mandragora, che non hanno quindi preso parte alla prima uscita diretta da mister Pioli. Resta da capire l'entità dei problemi fisici che hanno registrato, o se si tratta solo di un lavoro differenziato per risolvere noie fisiche già presenti. Recuperato invece Mattia Viti, finalmente aggregato al gruppo.