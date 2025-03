Thiago Motta, rischio capolinea a Firenze!

Una settimana ricca di appuntamenti importanti per la Fiorentina che giovedì ospita il Panathinaikos in Conference League e domenica riceverà la Juventus in campionato.

E a proposito del match del fine settimana, Tuttosport lancia l'allarme panchina in casa bianconera. Detto fuori dai denti, Thiago Motta rischia il proprio posto in panchina. A fronte di una nuova debacle domenica a Firenze, la sua posizione potrebbe vacillare, soprattutto se l’eventuale sconfitta con i viola venisse accompagnata da una prestazione impalpabile come quella offerta domenica sera allo Stadium contro l’Atalanta.

Non c'è dunque solo Palladino sulla graticola, ma anche il suo collega bianconero. La partita di domenica sarà caldissima anche da questo punto di vista.