Due attaccanti per fare un Kean: La nuova formula pensata da Palladino

Lucas Beltran e Nicolò Zaniolo insieme davanti per fare un Moise Kean. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, il tecnico della Fiorentina, Raffaele Palladino, starebbe propendendo per questa soluzione in vista della partita contro il Lecce.

Beltran e Zaniolo

Un Beltran portato via dalla confort zone della trequarti per essere messo più vicino alla porta avversaria e uno Zaniolo davanti che però non abbia tutto il peso del reparto offensivo sulle sue spalle, com’è stato con scarsi risultati contro il Como.

il 3-5-2

I due dovranno evitare di dare punti di riferimento alla difesa del Lecce e ci sarebbe un ritorno al 3-5-2.