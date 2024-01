Beltran infila Okoye e la Fiorentina è la regina delle zuccate

La Fiorentina non è andata oltre il pareggio contro l’Udinese al Franchi, dovendo per due volte riagguantare i friulani, passati in vantaggio prima con Lovric e poi con Thauvin. Il gol del momentaneo 1-1 realizzato da Lucas Beltran con un bel colpo di testa su cross di Faraoni ha permesso però alla squadra di Italiano di portarsi in vetta ad una particolare classifica in Serie A.

Fiorentina regina delle incornate in Serie A

Con il gol firmato dal ‘Vikingo’ ex River Plate che ha trafitto il portiere nigeriano Okoye, la Fiorentina ha toccato quota 9 reti totali di testa in campionato, scavalcando Juventus e Roma, ferme a quota 8. Le incornate viola sono così ripartite: 3 per Nico Gonzalez, 2 per Martinez Quarta, una per Mandragora, una per Duncan, una per Ranieri e infine una per Beltran.

E se contribuisse anche Milenkovic…

Un aspetto importante da sottolineare considerata la pesantezza anche delle palle inattive nel calcio moderno, sempre più impattanti per indirizzare le gare. Tuttavia, di queste reti, solamente 2, segnate entrambe da Gonzalez contro Genoa e Lecce, sono arrivate direttamente da calcio piazzato. Il gioco aereo è un’arma che la Fiorentina dovrà continuare a sfruttare, sperando che possa arrivare anche qualche golletto da Milenkovic, che contro l’Udinese ha toccato quota 200 presenze in A in maglia viola.