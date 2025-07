Non sono previsti nuovi contatti tra gli agenti di Dodô e la Fiorentina: per la dirigenza viola è stato accontentato mesi fa

Secondo il Corriere dello Sport, al momento non ci sono novità riguardo al rinnovo di Dodô con la Fiorentina. I procuratori del terzino brasiliano e la dirigenza viola non hanno programmato incontri imminenti per discutere il prolungamento del contratto.

La valutazione economica minima

Attualmente non è stata presentata alcuna nuova proposta economica per convincere il classe '98 a rivedere la sua posizione. Dodô si sta allenando con la consapevolezza di essere un giocatore della Fiorentina fino al giugno del 2027, ma la situazione potrebbe cambiare solo in caso di offerte irrinunciabili, con una valutazione minima di 30 milioni di euro.

La Fiorentina rifletterà comunque su possibili proposte

Fino a quel momento, il futuro del giocatore sembra destinato a restare invariato, con la Fiorentina che si prepara a valutare attentamente ogni possibile proposta sul mercato. Per la i dirigenti Pradè e Goretti, Dodô è già stato accontentato diversi mesi fa.