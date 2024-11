La direttrice della pubblica accusa del caso giudiziario che vede coinvolto Albert Gudmundsson, Sigríður J. Friðjónsdóttir, ha parlato a visir.is del ricorso presentato dal pubblico ministero sull'assoluzione del calciatore della Fiorentina dall'accusa di cattiva condotta sessuale. Queste le sue parole:

"La decisione di ricorrere in appello in questo caso, come in altri casi di assoluzione che sono oggetto di appello, si basa sulla valutazione del Direttore della Pubblica Accusa che l'imputato è stato ingiustamente assolto e che esiste una significativa probabilità che l'assoluzione venga annullata in una condanna davanti alla Corte d'Appello".