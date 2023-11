Il giornalista Sandro Sabatini ha parlato a Lady Radio delle ultime vicende di casa Fiorentina: “L'inizio di stagione è stato così così, voto cinque e mezzo complessivo tra campionato e Conference. Contro il Milan nel secondo tempo ho visto un'ottima Viola, se Mandragora non avesse centrato la faccia di Maignan saremmo a ragionare di tutt'altro. Attaccanti? Il gioco di Italiano è lo stesso di quando c'era Vlahovic, ma lui segnava perché aveva una qualità diversa rispetto a chi è venuto dopo. Su Beltran dico che sta crescendo, ma un controllo come quello contro il Milan non lo puoi sbagliare. Nzola non è sorretto dallo stato di forma, ma deve dare qualcosa di più come faceva allo Spezia”.

E poi: “Beltran e Nzola non sono ai livelli di Vlahovic ma comunque stanno rendendo al di sotto delle aspettative, in questo momento anche peggio di Cabral e Jovic. Non penso che manchi loro l'entusiasmo, ma probabilmente un po' di fiducia sì. Mercato di gennaio? Bisogna comprare uno che la butta dentro, ma quello della Fiorentina resta un bel progetto. Io sono convinto che Beltran e Nzola non siano quelli che stiamo vedendo, però se a fine dicembre la situazione non sarà cambiata qualcosa sul mercato bisogna fare".