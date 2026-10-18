Dirlo fa effetto quando realizzare: la Fiorentina non vince in Serie A al Franchi da sei mesi

Serve rialzare la testa, così come la posizione in classifica. Oggi alla Fiorentina serva una sorta di impresa contro il Como, se non altro perché le statistiche non parlano di una squadra viola proprio in forma smagliante in casa.

Sei mesi di diguino

La Gazzetta dello Sport riporta come la vittoria in Serie A al Franchi alla Fiorentina manchi incredibilmente dal 13 aprile scorso, la data dell’1-0 dei viola contro la Lazio siglato Gosens. Più di sei mesi fa.

Bilancio in A

Da allora in Serie A sono arrivati soltanto pareggi e sconfitte tra le mura amiche. Ad oggi i punti conquistati sono soltanto 4, le reti incassate 14 e quelle realizzate 7. Serve rimettere le cose a posto e la medicina migliore è quella chiamata vittoria.