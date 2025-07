Favasuli trova casa? Il jolly viola può finire in Calabria e riabbracciare Aquilani

Costantino Favasuli è tra i calciatori che non sono stati inseriti nella lista dei convocati per il ritiro viola, dopo il mancato riscatto da parte del Bari. Il classe 2004 è tornato alla Fiorentina, con cui ha un contratto ancora molto lungo, in scadenza nel 2028.

Niente riscatto da parte del Bari

Il Bari ha ritenuto troppo alto alto il milione e mezzo da versare nelle casse viola per trattenere il giocatore in Puglia, ma il giocatore originario di Reggio Calabria la prossima stagione potrebbe spostarsi molto più vicino alla propria città natale.

Il giocatore può spostarsi in Calabria

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio infatti, il Catanzaro starebbe pensando al giocatore della Fiorentina con l’obiettivo di rinforzare, ma soprattutto ringiovanire, la rosa a disposizione di Alberto Aquilani, che ha allenato Favasuli per tutto il periodo trascorso al timone della Primavera gigliata.