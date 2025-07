A Lady Radio ha parlato il procuratore e tifoso viola Furio Valcareggi, che ha commentato alcuni argomenti dell'attualità di casa Fiorentina, soffermandosi anche su vari singoli della rosa viola.

‘La Fiorentina se rinnova Kean fa una grande operazione’

“Pensavo che la Fiorentina avesse fatto un po' di guai con Kean e lo perdesse, invece se ora lo rinnova ha fatto una bella operazione. Un attaccante che fa 30 gol vale 4-4.5 milioni. Pensavo che Kean avesse più forza in giro per il mondo, invece si sono un po' fermati tutti. Dzeko mi piace tantissimo, è una bellissima soluzione e penso che spesso partirà dall'inizio. Credo che la Fiorentina possa fare una gran bella squadra. A questo punto alzerei la clausola per Kean ad una cifra alla quale sarebbe quasi come non averla. Kessie è un universale di centrocampo, bisogna vedersi assolutamente di Pioli. È un calciatore che mi piace da morire, dove c'è lui c'è la palla. Corre tantissimo, e nel modo giusto".

‘Inizio a dubitare anche sui mezzi di Sottil, non imbrocca una scelta’

“Sottil non è sereno, è andato a Milano solo per raccontarlo ai nipoti, non ha fatto niente in rossonero. Dovrebbe avere l'umiltà di andare in piazze in cui serve fame, vedi Sassuolo. Non so chi lo consiglia, dovrebbe riflettere perchè non riesce a fare una cosa giusta, nelle scelte e nelle prestazioni. È un Balotelli più piccolo, non esiste non imbroccarne una. Inizio a dubitare anche sui suoi mezzi. Non ti puoi far vedere perchè prendi per il collo un ragazzino del Grosseto.

Spero che Fazzini inizi molto bene, ha bisogno di rendere al meglio ed essere seguito costantemente, perchè potrebbe subire un po' la pressione".