Il finale di stagione in Serie B si sta trasformando in un autentico terremoto sportivo e legale, con al centro della bufera c’è il Brescia, che rischia una pesante penalizzazione per presunte irregolarità fiscali legate all’utilizzo di crediti d’imposta inesistenti nel pagamento degli stipendi di febbraio. Una vicenda che potrebbe riscrivere la classifica e rimettere in discussione le retrocessioni e i playout. Nel frattempo le Forze dell'Ordine stanno presidiando la casa del presidente del Brescia Massimo Cellino, oltre che la sede del club ed il centro sportivo delle ‘Rondinelle’.

Il caso Brescia: penalizzazione in vista?

Secondo quanto riportato da Sky Sport, la Procura Federale avrebbe chiesto 4 punti di penalizzazione al Brescia. Se accolta, la sanzione farebbe scivolare la squadra lombarda dal 15º al 18º posto, condannandola alla retrocessione diretta in Serie C. Una svolta clamorosa che salverebbe il Frosinone e rimetterebbe in corsa la Sampdoria, attualmente retrocessa, per disputare i playout contro la Salernitana.

Format a 22 squadre: la proposta della Sampdoria

Nelle ultime ore è emersa un’ulteriore novità: la Sampdoria ha presentato un’istanza al Tribunale Federale Nazionale per chiedere l’allargamento del format della Serie B a 22 squadre. In questo modo, si eviterebbero retrocessioni d’ufficio e si scongiurerebbe una pioggia di ricorsi estivi che rischierebbero di paralizzare la nuova stagione.

L’ipotesi sarebbe già al vaglio della Lega B e avrebbe raccolto il consenso di diversi club, pronti a supportare la modifica per garantire maggiore stabilità. In base a questa proposta, verrebbero annullati i playout tra Salernitana e Frosinone, con l’inserimento di Sampdoria e Brescia nel torneo 2025/26 nonostante la classifica attuale. I giocatori viola coinvolti? Christensen, Amatucci e Gentile nella Salernitana, Distefano nel Frosinone.

Cosa succede ora?

L’udienza davanti al Tribunale Federale è prevista per mercoledì 22 maggio. Sarà lì che si deciderà il destino del Brescia e, di riflesso, quello di almeno tre squadre: Sampdoria, Frosinone e Salernitana. Nel frattempo, la Lega ha sospeso i playout in attesa del verdetto, mentre le società coinvolte restano con il fiato sospeso. L’esito di questa vicenda rischia di avere ripercussioni profonde non solo sul finale della stagione attuale, ma anche sull’organizzazione della prossima.