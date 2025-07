Un ex Fiorentina riparte dalla Serie A. Nuovo incarico per un centrocampista passato da Firenze

Un ex centrocampista della Fiorentina entra, o meglio, torna a far parte del club della Capitale. Gaetano D'Agostino è un nuovo addetto del settore giovanile della Roma. L'ex mediano passato anche da Firenze ha annunciato la sua prossima tappa sui social: "Sono felice di essere tornato a casa! E' un onore poter lavorare con la Roma per far crescere i giovani".

Il suo trascorso in Viola

Da calciatore, infatti, D'Agostino è cresciuto proprio nel settore giovanile dei giallorossi, prima di lasciare la Capitale nel 2006, per firmare con l'Udinese. In carriera ha vestito poi anche la casacca della Fiorentina, anche se per una sola stagione, quella 2010/11, con 20 presenze e 5 reti.

La sua nuova vita

Nella sua seconda vita calcistica, quella da allenatore, ha guidato Anzio, Virtus Francavilla, Alessandria, Lecco e Vibonese. Adesso lavorerà di nuovo per la sua squadra del cuore, in veste di responsabile del vivaio.