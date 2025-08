In campo anche la Primavera per un'amichevole: la Fiorentina si arrende all'Arezzo

In attesa di vedere la Fiorentina all'opera nella prima amichevole della sua tournée in Inghilterra, c'è un'altra Fiorentina che si è distinta in un test. Ieri, in quel del Viola Park, la Primavera di Daniele Galloppa ha giocato contro la prima squadra dell'Arezzo, che giocherà ancora una volta in Serie C.

A passare in vantaggio, dopo i primi 45 minuti senza reti, è proprio la selezione viola, con il gol di Evangelista (grande protagonista con l'Under 18 nell'ultimo Torneo di Viareggio). L'Arezzo poi rimonta grazie alle marcature di Concetti e di Perrotta, che fissano il risultato sull'1-2 finale. Appuntamento, adesso, all'inizio della stagione, il 17 agosto contro il Torino.