Nel prossimo fine settimana, è in programma al ‘Franchi’ Fiorentina-Genoa. Come spesso accaduto per tante tifoserie giunte quest'anno a Firenze, anche i tifosi rossoblù si sono lamentati della capienza ridottissima nel settore ospiti. Da qui la loro decisione di non partecipare alla trasferta.

“300 biglietti, un numero imbarazzante”

Di seguito un estratto del comunicato della Gradinata Nord, sotto riportato per intero: “Firenze è da sempre stato teatro di grandi battaglie, tra Viola e Genoa, ma soprattutto tra Curva Fiesole e Gradinata Nord. A tutti noi questa trasferta ricorda ancora i tempi di un calcio che ormai non esiste più. […] 300 biglietti. Un numero imbarazzante ed esiguo che non permette al Popolo genoato di viaggiare uniti e compatti”.