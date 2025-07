La Fiorentina Femminile pesca ancora in nord Europa. In arrivo un difensore norvegese

Non solo il nuovo allenatore svedese Pablo Piñones-Arce, la Fiorentina Femminile pesca di nuovo in nord Europa anche per la sua rosa. Secondo quanto riportato da aftonbladet.se, la società viola avrebbe chiuso il colpo Emilie Woldvik.

La calciatrice classe 1999 norvegese è un difensore che arriva dal Rosengård, oltre che militante nella propria nazionale. La calciatrice dovrebbe svolgere i test medici con la Fiorentina la prossima settimana prima di essere ufficializzata.