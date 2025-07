Da Kouadio a Braschi: i giovani premiati da Pioli per la tournée inglese. Un nuovo ingresso nel gruppo

Ragazzi giovani e di prospettiva, vogliosi di mettersi in mostra e provare a convincere Pioli e la Fiorentina: sono quattro i calciatori della Primavera viola impegnati nella tournée inglese. La posizione nella rosa gigliata del 2007 svizzero Eman Kospo è ancora tutta da delineare con precisione, dal momento che non sorprenderebbe oggi vederlo aggregato stabilmente in prima squadra.

Ecco anche Trapani

Il difensore classe 2006 Eddie Kouadio potrà trovare spazio nella difesa a tre di Pioli così come Kospo, mentre sulla fascia si vede anche Niccolò Trapani. Esterno destro classe 2006, nato centrocampista, il giocatore viola è stato tra i migliori per rendimento lo scorso anno nella Primavera di Galloppa. Considerate le non perfette condizioni di Fortini, al recupero da un infortunio, Pioli ha convocato anche il terzino nato a Bagno a Ripoli, che potrà giocare sulla fascia destra nel 3-4-1-2 o 3-5-2 dell’allenatore della Fiorentina.

L’esuberanza di Montenegro, conferma per Braschi