Il tecnico della Fiorentina Raffaele Palladino ha parlato a DAZN prima del fischio d'inizio della gara contro il Lecce: "Vi racconto la telefonata con il presidente Commisso che mi ha fatto molto piacere. È una persona a cui voglio bene perché ha un grande cuore e c'è grande stima. Come abbiamo preparato la partita? Con tante assenze e tanti infortunati ma con la massima concentrazione, sapendo che il momento è delicato e che oggi in campo ci vuole cuore. Dobbiamo mettere in campo tutto quello che abbiamo per regalare una gioia ai nostri tifosi".

“In attacco abbiamo tante assenze”

Prosegue: "Siamo un po' corti in quel reparto con le assenze di Kean, Colpani, Adli e Folorunsho. Purtroppo sono concentrate tutte lì le assenze e facciamo di necessità virtù, cercando di mettere i giocatori nelle posizioni in cui si trovano meglio. Chi gioca stasera sa che dovrà mettere qualcosina in più anche per i compagni che non possono esserci".

Sul recupero lampo di Gudmundsson

E aggiunge: "Non ci aspettavamo questo recupero così veloce. Siamo felici perché Albert è un giocatore importante ed è quello che ci deve far alzare il livello. Stasera va in panchina ma non si è mai allenato con la squadra, abbiamo un po' osato ma se ci sarà bisogno negli ultimi minuti lui ha dato disponibilità e per questo lo ringraziamo".