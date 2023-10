Che gli allenatori professionisti dedichino molto tempo allo studio dei video relativi agli avversari, ma non solo, non è di certo una rivelazione sconvolgente.

Ma è fondamentale l'uso che si fa di questi video e il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, sembra particolarmente ispirato in questo periodo da tutto ciò che riesce a vedere.

Siamo partiti con l'analisi del Milan di Sacchi e il ruolo di Baresi, che non era semplicemente il leader della difesa, ma uno che amava entrare in campo e palleggiare coi centrocampisti. Questo punto, ha spiegato Italiano, è stata la base di partenza per il Quarta incursore, anche se, c'è da dirlo, l'argentino fa inserimenti molto più profondi rispetto al centrale rossonero. Difatti sta diventando per alcuni tratti delle partite anche un centravanti aggiunto, uno in grado già di fare due gol in campionato e di prendere un palo a Napoli.

E sempre a proposito di video, molto efficace si è rivelato lo studio di Napoli-Real Madrid. Prendiamo sempre le parole di Italiano che ha spiegato subito dopo il successo ottenuto al Maradona, come abbia visto attentamente la gara di Champions e visto le peculiarità della squadra di Garcia nel momento di maggiore spinta, quando ha messo sotto gli spagnoli. Tutto questo per prendere le giuste contromisure e inaridire il gioco degli avversari. Obiettivo centrato in pieno, c'è da dirlo.

Però una piccola aggiunta a questo ci sia consentita. Bene Italiano, bene l'analisi, ma senza la bravura e la predisposizione degli interpreti tutto andrebbe a farsi friggere. Si sta creando un bel blocco allenatore che indica la strada e giocatori che la seguono alla perfezione. Potrebbe essere proprio questo l'elemento cardine di questa stagione.